Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld - Kellereinbrecher hatte bereits einen Haftbefehl

Krefeld (ots)

Am Samstag, den 26.10.2019, gegen 03.30 Uhr, meldete ein Zeuge über Notruf eine verdächtige Person im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Blücherstraße. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten an der Anschrift einen 42-jährigen Mann antreffen, der dort nicht gemeldet war. Bei Überprüfungen konnte festgestellt werden, dass der Mann zuvor zwei Kellerräumlichkeiten aufgebrochen und es bei zwei weiteren Kellerräumen versucht hatte. Er räumte im weiteren Verlauf ein, dass er Fahrräder entwenden wollte, um diese später zu verkaufen. Außerdem konnte, neben dem Tatwerkzeug, bei dem Mann auch eine Schreckschusswaffe, sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Abschließend wurde die Festnahme noch durch einen, gegen den Mann bestehenden Haftbefehl abgerundet. (806)

