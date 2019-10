POL-KR: Kempener Feld/Baackeshof: Autofahrer unter Drogen, ohne Führerschein und Versicherungsschutz - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Krefeld

Am gestrigen Donnerstag (24. Oktober 2019) stellten Polizeibeamte einen Seatfahrer, der durch seine riskante Fahrweise einen weiteren Autofahrer gefährdet hatte und unter Drogeneinfluss stand.

Um 12 Uhr fiel Polizeibeamten ein Seatfahrer auf, der auf der Westparkstraße in Fahrtrichtung Birkschenweg rasant einen Autofahrer überholte, kurz vor ihm einscherte und dann plötzlich nach links in die De-Greiff-Straße einbog. Durch sein rasantes Manöver gefährdete er den vor ihm fahrenden Fahrer eines grauen Kleinwagens. Dieser fuhr weiter in Richtung Birkschenweg und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Als die Beamten den Autofahrer anhielten, stellte sich heraus, dass der 50-jährige Deutsche keinen Führerschein hatte und unter Drogeneinfluss stand. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sein Seat besaß zudem keinen Versicherungsschutz. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (804)

