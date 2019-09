Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Verkehrsunfall beim Überholen - zwei Verletzte

Nettetal-Schaag (ots)

Am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Nettetaler auf der Schaager Straße von Speck in Richtung Breyell. Vor und hinter ihm fuhren Traktoren mit großen Anhängern. Vermutlich um zu sehen, ob ein Überholen des Gespanns möglich ist, fuhr er etwas in die Fahrbahnmitte. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Nettetal fuhr mit seinem Wagen in gleicher Richtung und hatte vor sich das Traktor-Gespann, welches hinter dem Wagen des 38-Jährigen fuhr. Der 36-Jährige überholte das Gespann und kollidierte dann mit dem Pkw des 36-Jährigen, als dieser in die Fahrbahnmitte fuhr. Durch die Kollision wurden der 36-Jährige Deutsche leicht und der 38-Jährige schwer verletzt. /wg (1105)

