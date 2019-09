Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Diebe brechen mehrere Autos auf

Bild-Infos

Download

Nettetal-Schaag (ots)

Auf dem Außengelände eines Autohauses auf der Boisheimer Straße entwendeten Unbekannte zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 07.00 Uhr unter anderem Lenkräder, Navigationssysteme und Beleuchtungseinrichtungen aus und an mehreren Fahrzeugen. Dazu schlugen die Diebe teilweise die Scheiben der Fahrzeuge ein, um in den Innenraum der Neu- und Gebrauchtwagen zu gelangen. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder sonst etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an das KK West über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1103)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell