Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Hoher Busch - Einbruch in Sportplatz und Kindergarten

Viersen (ots)

Zwischen Montag, 15.00 Uhr und Dienstag, 07.20 Uhr, brachen Unbekannte in den Waldkindergarten auf der Josef-Kaiser-Allee ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster und stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld. Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte ebenfalls auf der Josef-Kaiser-Allee in Räume eines Sportvereins ein. Hier hebelten der oder die Einbrecher Türen auf und durchsuchten die Räume. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das KK 2 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1102)

