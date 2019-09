Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Montag, gegen 19.00 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Krefeld auf der K 11, Krefelder Weg, von Kempen in Richtung Krefeld. Nachdem er die Kreuzung zur Hülser Straße passiert hatte, kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Baum. Der Krefelder wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch Feuerwehrkräfte befreit. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den Pkw stellten die Beamten sicher. /wg (1099)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell