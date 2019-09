Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen - Ummer (ots)

In der Zeit vom 15.09.2019; 19:00 bis 16.09.19; 12:45 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Haus auf der Neuwerker Straße in Viersen Ummer, sie durchsuchten dort alle Schränke. Da sich die Bewohner zur Zeit in Urlaub befinden , kann zum Stehlgut keine Aussage gemacht werden. Hinweise auf mögliche verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen.

