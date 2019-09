Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW überschlägt sich mehrfach

Willich - Anrath (ots)

Am Samstag, den 14.09.2019, gegen 22.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 17, Höhe Clörath 8, in Richtung Viersener Straße. Ein 23 jähriger Grefrather verlor, auf der kurvigen Strecke, die Kontrolle über seinen PKW Renault. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, bis es auf dem Feld zum Stehen kam. Am PKW entstand Totalschaden. Der Fahrer konnte selbstständig aussteigen, wurde aber trotzdem schwer verletzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Udo Breuer

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell