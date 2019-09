Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Lagerhalle

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Zeit von Freitag dem 13.09.2019, 17:00 Uhr bis Samstag dem 14.09.2019, 11:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Reifencenter in St. Tönis auf dem Tackweg ein, indem sie eine Eingangstür aufhebelten. Die Beute konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen.

