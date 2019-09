Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am 13.09.2019, gegen 21:33 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Nachbar eine Person, die an der Anschrift Kreithövel ein Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses einschlug und zunächst wegrannte. Der Nachbar informierte umgehend die Polizei; die Hauseigentümer waren nicht zu Hause. Kurz darauf kehrte der bislang unbekannte Einbrecher wieder zurück an den Tatort und kletterte durch das zuvor eingeschlagene Fenster ins Haus. Dort durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Die tatverdächtige Person wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 35 Jahre alt, sehr kurze Haare, ähnlich eines Boxerschnitts oder sogar eine Glatze, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, darunter eine schwarze Kapuzenjacke oder Kapuzenpullover. Hinweise auf Personen, auf die die oben aufgeführte Beschreibung passt, auf mögliche weitere verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen.

