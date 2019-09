Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Zwei-Familienhaus

Tönisvorst-St.-Tönis (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am 13.09.2019, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:30 Uhr, während der Abwesenheit der Eigentümer, Zutritt in ein Zwei-Familienhaus auf der Südstraße, indem sie ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss öffneten. Entwendet wurden Schmuck und ein Wäschekorb inklusive Bettdeckenbezug. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen.

