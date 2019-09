Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: versuchter Einbruch in Wohnung

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Während der Arbeitszeit des Geschädigten zwischen 09:30 und 17:30 Uhr versuchten unbekannte Täter heute in eine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus auf der Friedenstraße in Waldniel einzudringen. Die Hebelversuche an der Wohnungstür waren erfolglos. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0

