Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Strücklingen - Einbruch in Sicherheitsunternehmen

Zwischen Freitag, den 07. Juni 2019, um 20.00 Uhr, und Dienstag, den 11. Juni 2019, um 15.00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude eines Sicherheitsunternehmens an der Hauptstraße und entwendeten dort Zigaretten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 730 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.04498-2111) entgegen.

Saterland/Ramsloh - Sachbeschädigung an Gebäude

Am Dienstag, den 11. Juni 2019, gegen 14.00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter die Fensterscheiben eines Firmengebäudes an der Hauptstraße mit Steinen beworfen. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.04498-2111) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell