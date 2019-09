Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Freitag, den 13.09.2019, in der Zeit von 21:00 Uhr bis 23:30 Uhr versuchten UBT sich gewaltsam Zugang zum Mehrfamilienhaus auf der Bernhard-Rösler-Straße zu verschaffen. Dabei versuchten die bislang unbekannten Einbrecher die Eingangstüre im Treppenhaus mittels eines unbekannten Gegenstandes aufzuhebeln. Dies gelang nicht, so dass es letztendlich bei einem Versuch blieb. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen.

