Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Diebstahl eines hochwertigen Daimlers, Fzg in der Nähe von Berlin gestellt

Kempen (ots)

Am Sonntagmorgen zwischen 03.09 und 03:32 Uhr wurde in Kempen auf der Marianne-Tennhof-Straße ein Daimler Benz AMG im Neuwert von ca. 150.000.-EUR entwendet. Dank sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug um 10:53 Uhr auf der A 11 in der Nähe von Berlin festgestellt und angehalten werden. Der 28jährige litauische Fahrzeugführer wurde festgenommen.

