Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunken in Geschwindigkeitskontrolle geraten

Hildesheim (ots)

Durch Beamte der Polizei Sarstedt wurde am Montagabend gegen 21.50 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B1 in Höhe Groß Escherde durchgeführt. Hierbei wurde ein tschechischer Fahrzeugführer in seinem Sprinter mit 98KM/h bei erlaubten 70 KM/H gemessen und angehalten. Den Beamten fiel bei der Kontrolle ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen auf. Dieser wurde beim Atemalkoholtest mit 1,18%o auch bestätigt. Sein Fahrzeug musste der Mann stehen lassen, eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Der Führerschein verblieb ebenfalls in amtlicher Verwahrung.

