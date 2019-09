Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Einbruch in Lagerhalle

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Montag gegen 02.20 Uhr bemerkte ein Anwohner des Lenenweges in St. Tönis am Tor einer Lagerhalle vier verdächtige Personen, die gerade Kisten aus der Halle in einen Pkw luden. Als die vermeintlichen Einbrecher den Zeugen bemerkten, ging einer der Täter, der sich vermutlich mit einer schwarzen Ski-Maske maskiert hatte, auf den Mann zu und bedrohte diesen. Der Zeuge ging zurück in seine Wohnung und verständigte die Polizei. Als er nach dem Telefonat wieder nach draußen ging, waren der Pkw und die vier Personen nicht mehr da. Bei dem Pkw soll es sich um eine dunkle Limousine gehandelt haben. Die Polizei fahndete nach dem Pkw, konnten diesen aber nicht mehr antreffen. Wie die Einsatzkräfte feststellten, hatten Unbekannte eine Tür zur Halle aufgehebelt und das Rolltor geöffnet. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat im Bereich des Lenenweges zur Tatzeit verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet? Hinweise an das KK 2 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1097)

