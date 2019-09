Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Polizei kontrollierte an der K9 zwischen Hagen und Niederkrüchten

Schwalmtal (ots)

Zwischen der Schwalmtaler Sektion Hagen und Niederkrüchten wird derzeit der Fahrradweg erneuert. Autofahrer müssen deshalb einen Umweg in Kauf nehmen. Lediglich der Linienverkehr wird über einen asphaltierten Feldweg umgeleitet. Eine entsprechende Beschilderung wurde zu Beginn der Baustelle im Frühjahr 2019 eingerichtet. Dass sich aber nicht alle Autofahrer an die Verbots- und Gebotsschilder halten, musste die Polizei bei einer Kontrolle am gestrigen Montag feststellen. Anwohner und Busfahrer zeigten sich dankbar über die Kontrolle. Denn auf Grund der zahlreichen Autos kommt es für Busse und für Fußgänger regelmäßig zu gefährlichen Situationen. Insgesamt ahndeten die Einsatzkräfte 40 Verstöße. Bei einem 19-jährigen Autofahrer aus Schwalmtal fanden die Beamten zudem eine kleine Menge Betäubungsmittel - auch stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Einsatzkräfte ließen eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sicher. /wg (1101)

