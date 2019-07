Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Zeugenaufruf nach Alkoholfahrt

Gernsbach (ots)

Ein 61 Jahre alter Autofahrer war am vergangenen Sonntag in Gernsbach unterwegs, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Nach ersten Erkenntnissen kam der Opel-Lenker zwischen 21 Uhr und 21.20 Uhr in Hilpertsau von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Autofahrer sowie zwei Fußgänger konnten dem Opel gerade noch ausweichen und blieben so glücklicherweise unverletzt. Der Mann fuhr anschließend weiter und wurde letztlich auf dem Gelände einer Tankstelle von Zeugen gestellt, sodass er durch die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Gaggenau einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Hierbei wurden an dessen Pkw nicht nur diverse Beschädigungen festgestellt, ein Atemalkoholtest bescheinigte dem 61-Jährigen zudem einen Wert von über eineinhalb Promille. Seinen Führerschein ist der Mann vorerst los. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach weiteren Zeugen und Geschädigten. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07225 9887-0 erbeten.

