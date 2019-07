Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Wiederholter Einbruch

Bühl (ots)

In dem Zeitraum von Dienstagabend 21 Uhr bis Mittwochmorgen 10 Uhr wurde in der Ludwig-Jahn-Straße erneut in den Kiosk des Schwarzwaldbades eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter gelangten nach aktuellem Ermittlungsstand über das an der Westseite gelegene Drehkreuz auf das Schwimmbadgelände. Durch Aufhebeln des Fensters am Verkaufstresen mittels eines blauen Werkzeugs, verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Innenbereich des Kiosk. Aufgrund vorangegangener Einbrüche wurde glücklicherweise kein Bargeld in den Kassen aufbewahrt, welche allesamt geöffnet wurden. Es entstand ein Sachschaden an dem Fenster von 200 Euro.

