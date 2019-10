Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizisten nehmen verurteilte Diebin fest

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart konnten am gestrigen Montagabend (30.09.19) eine wegen Diebstahls verurteilte 33-Jährige festnehmen. Die deutsche Staatsangehörige landete zuvor mit einem Flieger aus Sharm El Sheikh in Stuttgart. Die verhängte Geldstrafe in Höhe von 2.000,00 EUR konnte die junge Frau nicht aufbringen, weshalb sie nun die 100-tägige Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis verbüßen muss.

