Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bei Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden 16.06.2019, 01:26 Uhr

Speyer (ots)

Am frühen Morgen des 16.06.2019 wurden in der Innenstadt 3 junge Männer einer Personenkontrolle unterzogen. Bei zwei der Männer konnten hierbei in der Kleidung Betäubungsmittel in einer Gesamtmenge von 18 g sowie ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag festgestellt werden. Das Marihuana und das Bargeld wurden sichergestellt. Gegen die 19- und 20- jährigen Männer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-0

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell