Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Ladendiebstahl weiteres Diebesgut aufgefunden 15.06.2019, 16:20 Uhr

Speyer (ots)

Am 15.06.2019 gegen 16:20 Uhr kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Wormser Landstraße. Zunächst entwendeten drei rumänische Staatsangehörige ein Parfüm und versuchten anschließend aus dem Geschäft zu flüchten. Hierbei wurden sie jedoch durch eine Angestellte festgehalten, wogegen sie sich versuchten zu wehren. Der Angestellten gelang es jedoch die Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Im Nahbereich des Drogeriemarktes konnte das Fahrzeug der Täter gesichtet werden. Hierin konnten nochmals Kosmetika im Wert von 2500 Euro aufgefunden werden. Nachdem sich der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls ergab, wurde durch die zuständige Staatsanwältin eine Durchsuchung der Wohnung im Raum Mainz der drei Täter angeordnet. In der Wohnung wurden wiederum offensichtlich entwendete Kleidung sowie Kosmetika aufgefunden. Das gesamte Diebesgut wurde sichergestellt. Nach derzeitigem Stand beläuft sich der Wert der entwendeten Waren auf ca. 7500EUR.

