Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: 8 Haftbefehle am Flughafen Stuttgart vollstreckt

Stuttgart (ots)

Am 11.09.2019 konnten durch die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart bei 6 Personen insgesamt 8 Haftbefehle vollstreckt werden. Ein 38-jähriger Mann, ankommend aus Antalya/Türkei, hatte hierbei gleich zwei Haftbefehle zur Strafvollstreckung offen. Eine Geldstrafe von 5600,00 EUR und die Beschlagnahme des Führerscheins waren fällig. Er hatte einen Rettungswagen auf dem Weg zum Einsatzort zunächst nicht überholen lassen, ihn anschließend bis zum Einsatzort verfolgt und die Besatzung des Rettungswagens nach Ankunft in ein Streitgespräch über die Zulässigkeit der Einsatzfahrt verwickelt. Mit seinen Handlungen hatte er damit die Hilfsmaßnahmen erheblich behindert. Die Geldstrafe des zweiten Haftbefehls in Höhe von 400,00 EUR wegen Sachbeschädigung kam noch hinzu, so dass letztlich zur Abwendung der Verhaftung eine Summe in Höhe von 6000,00 EUR durch den 38-Jährigen zu bezahlen waren. Nachdem er die Geldstrafe bezahlt hatte und sein Führerschein beschlagnahmt wurde, konnte er seine Reise fortsetzen. Mit einem Haftbefehl wurde durch das Gericht die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Diebstahls angeordnet und der 26-jährige Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Diesem wird vorgeworfen, dass er in der Region Stuttgart wiederholte Ladendiebstähle begangen hat, um seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Bei einem 30-jährigen Reisenden wurde ein weiterer Untersuchungshaftbefehl wegen Betruges durch das Gericht außer Vollzug gesetzt, so dass dieser nach der Vorführung beim Richter nach Hause konnte. Die Weiterreise war auch für 3 weitere männliche Personen möglich, nachdem sie ihre Geldstrafen in Höhe von insgesamt EURO 1100,00 wegen Verstößen im Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Diebstahl bezahlt hatten.

