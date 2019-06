Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Brand in einer Kleingartenanlage - Vier Lauben zerstört

Holzwickede (ots)

Am Montag (10.06.2019) wurde in der Kleingartenanlage "Am Oelpfad" um 01:34 Uhr ein Brand gemeldet. Vor Ort konnte die Polizei und die eingesetzte Feuerwehr feststellen, dass vier Gartenlauben in Brand geraten waren. Die Feuerwehr löschte das Feuer und auch einen in Brand geratenen Haufen Rindenmulch. Durch das Feuer wurde eine Überflurstromleitung beschädigt, welche durch den Betreiber außer Betrieb gesetzt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40000 Euro. Es wurden keine Personen durch das Feuer verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aufgrund der Lage der Brände ist eine Brandstiftung nach jetzigen Erkenntnissen wahrscheinlich. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02303- 921 3120 oder 02303- 921 0 entgegen.

