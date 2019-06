Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen, bei Verkehrsunfall verletzte Person

Kamen (ots)

Gestern, am 08.06.2019 fuhr ein 69jähriger Kamener gegen 18.28 Uhr mit seinem Leichtkraftrad bereits im Kreisverkehr Hammer Straße, Derner Straße, Ostenallee, als ein 47jähriger Kamener mit seinem PKW aus der untergeordneten Ostenallee in den Kreisverkehr einfuhr. Es kam zur Kollision, in deren Folge der 69jährige stürzte. Er wurde verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Die Sachschadenhöhe wir auf 800 Euro geschätzt.

