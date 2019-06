Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort durch einen Fußgänger

Schwerte (ots)

Am Freitag, dem 07.06.2019 fuhr ein 15jähriger Schwerter gegen 13.45 Uhr auf dem durch eine durchgezogene Linie markierten kombinierten Geh- und Radweg des Holzener Weges in Richtung Schwerte. Unterhalb der dortigen Bahnbrücke trat ein Fußgänger unvermittelt auf den Radweg. Der 14jährige konnte weder rechtzeitig bremsen, noch ausweichen, so dass es zur Kollision kam. Der 14jährige stürzte gegen einen Brückenpfeiler und verletzte sich am Arm. Der Fußgänger entfernte sich, ohne weitere Feststellungen zu ermöglichen.

Der verletzte Radfahrer wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Der Fußgänger wird wie folgt beschrieben: männlich, zirka 16 bis 17 Jahre alt, schwarze Haare, schwarze Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei in Schwerte (Tel.: 02301/921-3320) entgegen.

