Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen,exhibitionistische Handlungen im Drogenwahn

Kamen (ots)

Am Freitag, dem 07.06.2019, wurde die Polizei gegen 18.30 Uhr zum Nordring gerufen. Dort hatte ein Mann vor einem Linienbus die Hosen herunter gezogen und in aller Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich selber vorgenommen. Danach habe er gegen einen parkenden PKW getreten, eine Eisenstange aus dem Boden gerissen, damit herumgestikuliert und laut geschrien. Als Zeugen und die hinzugerufenen Polizeibeamten den Mann festhielten, schrie er panisch "Helft mir" und trat um sich.

Der Mann wurde anschließend durch Rettungskräfte mit Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Der Mann konnte später als ein einschlägig polizeibekannter Konsument illegaler Betäubungsmittel identifiziert werden. Es handelte sich um einen 32jährigen Kamener.

Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

