BPOLI-Flugh. STR: Versuchte unerlaubte Einreise mit gestohlenem und verfälschtem Reisepass gestoppt

Mit einem als gestohlen gemeldeten und anschließend verfälschtem Reisepass versuchte am vergangenen Freitag (16.08.19) ein iranischer Staatsangehöriger am Flughafen Stuttgart einzureisen. Der 26-Jährige landete mit einem Flieger aus der Türkei in Stuttgart. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle wies sich der Mann den Beamten der Bundespolizei gegenüber mit einem britischen Reisepass aus. Eine Überprüfung ergab, dass das Dokument als gestohlen gemeldet worden war. Ebenfalls wurde der ursprünglich echte Pass durch einen Austausch des Lichtbildes verfälscht. Allerdings stimmte auch dieses Lichtbild nicht mit dem 26-Jährigen überein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der junge Mann einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

