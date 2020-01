Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten suchen Graffiti-Sprayer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Täter besprühten zwischen Samstag, den 04.01.2020, und Sonntag, 05.01.2010, an der Diebrocker und Meller Straße mehrere Autos und eine Hauswand samt Klingelanlage.

Sonntagmorgen meldete eine 32-jährige Bielefelderin an der Meller Straße einen mit Farbe beschmierten PKW. Die Polizisten stellten zudem an zwei weiteren Fahrzeugen sowie an einer Klingelanlage und Hauswand Farbschmierereien fest. Die Täter besprühten einen Fiat und einen Skoda an der Meller Straße und an der Diebrocker Straße einen Skoda und eine Hauswand samt Klingelanlage mit gelber und blauer Farbe.

Ein Anwohner gab sich den Polizisten als Zeuge zu erkennen. Er hatte gegen 23:45 Uhr zwei Männer bemerkt und typische Schüttelgeräusche von Spraydosen gehört. Die Männer liefen den Verbindungsweg von der Meller Straße zur Diebrocker Straße. Der Zeuge folgte den Personen, konnte jedoch keine Beschädigungen feststellen, so dass er von einer weiteren Verfolgung absah.

Er beschrieb die zwei Verdächtigen als 20 bis 28 Jahren alt, ungefähr 180 cm bis 185 cm groß und mit blonden längeren Haaren. Sie trugen Basecaps.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell