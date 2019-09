Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei sucht Ladendieb mit Foto

Recklinghausen (ots)

In der Zeit vom 06. Februar bis 03. April 2019 stahl der auf den Fotos abgebildete Waren in einer Drogeriekettenfiliale in den Dorstener Mercaden. Bei den Taten wurde er videografiert. Fotos des Tatverdächtigen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/dortsten-gewerbsmaessiger-ladendiebstahl

Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

