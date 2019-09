Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Donnerstagvormittag haben sich unbekannte Täter unberechtigt Zugang zu einem verschlossenen Werkstattraum einer Schule, an der Straße Im Harsewinkel, verschafft. Entwendet wurden Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Herten

Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichen einer Schule am Ebbelicher Weg. Nach ersten Erkenntnissen stiegen sie durch ein auf Kipp stehendes Fenster ein. Entwendet wurden elektronische Geräte. Anschließend flüchteten die Täter über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten geben Sie bitte den zuständigen Kriminalkommissariaten unter der 0800 2361 111.

