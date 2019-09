Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Trickdiebe bestehlen 80-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag (29.08.2019), gegen 16:00 Uhr, klingeln zwei unbekannte Männer an einem Wohnhaus an der Hans-Böckler-Straße. Unter dem Vorwand die Internetleitung prüfen zu müssen, gelangen sie ins Haus eines 80-Jährigen Bottropers. Einer der beiden hält sich im Obergeschoss auf, der andere bleibt im Erdgeschoss. Nach wenigen Minuten verlassen die Männer das Haus wieder. Später stellt der 80-Jährige fest, dass Bargeld, Schmuck und Telefone fehlen. Die Männer können nur vage als 170 - 180cm groß beschrieben werden. Am Folgetag versuchen zwei unbekannte Personen, eine Frau und ein Mann, unter demselben Vorwand Zutritt zur Wohnung zu bekommen. Der 80-Jährige verweigerte den Zutritt - die beiden entfernen sich in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

