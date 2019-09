Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Gladbeck/Recklinghausen/Dorsten/Oer-Erkenschwick: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Mittwoch, gegen 17.40 Uhr, fuhr die Fahrerin eines schwarzen VW Kleinwagens vom Fahrbahnrand auf die Schillerstraße. Dabei stieß sie mit einem in gleicher Richtung auf der Schillerstraße fahrenden Kleintransporter eines 40-jährigen Marlers zusammen. Die Unfallverursacherin, eine 20 bis 25 Jahre alte, blonde Frau, stieg aus und wartete zunächst auf die benachrichtigten Polizeibeamten, fuhr dann aber weg. Bei dem Unfall entstand 8.000 Euro Sachschaden. Nun wird die Unfallverursacherin gesucht.

Gladbeck

In einer Tiefgarage auf der Herderstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von letzten Freitagnachmittag (30.08.) bis Dienstagnachmittag ein Garagentor an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Recklinghausen

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr bis Donnerstag, 10 Uhr, in einer Tiefgarage auf der Hohenzollernstraße einen geparkten blauen Mazda CX5 an und flüchtete. Am Mazda entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Dorsten

Auf der Gemener Straße passierte in der Zeit von Montag, 5.20 Uhr bis Mittwoch, 14.30 Uhr, eine Unfallflucht. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr hier eine geparkten schwarzen Audi Q5 an und flüchtete. Am Audi entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Oer-Erkenschwick

Donnerstag, in der Zeit von 12.15 bis 12.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße Im Buschkamp, in Höhe eines dortigen Geschäftes, einen geparkten grauen Opel Mokka an. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Dorsten, Marl und Gladbeck) und Herten (für die Städte Oer-Erkenschwick und Recklinghausen) unter Tel. 0800/2361 111.

