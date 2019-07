Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Bärentatze abgeschlagen - hohe Schadenssumme für Bürgerverein Bakede

Bad Münder (ots)

Am vergangenen Wochenende beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Bakede eine hölzerne und handgeschnitzte Bärenskulptur. An der fast 2 Meter hohen Figur, die auf dem "Platz der Generationen" steht, wurde offenbar durch rohe Gewalt die rechte Tatze abgeschlagen bzw. abgebrochen.

Die Beschädigung wurde am gestrigen Montag festgestellt und bei der Polizei Bad Münder angezeigt. Der Bürgerverein stellte Strafantrag.

Sollte die Beschädigung irreparabel sein, entsteht dem Bürgerverein Bakede ein Schaden von ca. 1500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 05042/9331-0 entgegengenommen.

