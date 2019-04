Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beschädigtes Fenster und verwüstetes Büro - Kindergarten wird Ziel von Einbrechern

Nienburg (ots)

(HEI) In der vergangenen Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Kindertagesstätte in der Martinsheidestraße in Nienburg. Durch ein Fenster gelangten der oder die Täter in ein Büro, durchsuchten dieses nach möglichem Diebesgut und hinterließen hierbei eine Spur der Verwüstung. Da nichts gestohlen wurde, bleibt es bei dem Schaden am Fenster und den nötigen Aufräumarbeiten. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Nachbarschaft.

