POL-RE: Oer-Erkenschwick: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Am Donnerstag, um 17:10 Uhr, fuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick auf der Marktstraße in Richtung Norden. Von hier aus wollte er in die Ewaldstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 49-jährigen Fahrradfahrerin aus Marl. Sie fuhr auf der Ewaldstraße in Richtung Westen. Die Radfahrerin wurde zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

