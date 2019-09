Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Metalldieb festgenommen

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, hielten sich städtische Mitarbeiter auf dem Gelände der ehemaligen Trabrennbahn an der Straße An der Rennbahn auf. Hier stellten sie einen frischen Wasserschaden fest und beobachteten dabei einen Mann, einen 35-jährigen Hertener, der auf einem Fahrrad wegfuhr. Der 35-Jährige konnte unweit des Geländes in einer Sackgasse angehalten werden. Er hatte zwei Plastiktüten mit Kupferwasserrohren und weiteres Altmetall dabei. Der 35-Jährige wurde festgenommen und das Metall sichergestellt.

