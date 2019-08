Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Eine Verletzte nach Rauchentwicklung in Wohnung

Gelsenkirchen (ots)

Eine 57-jährige Frau aus Gelsenkirchen wurde am Mittwoch, 21. August, gegen 17.35 Uhr, infolge einer starken Rauchentwicklung in ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss an der Surkampstraße leicht verletzt. Ursächlich für den Qualm war verbranntes Essen auf dem Herd. Die Frau wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gebäudeschaden entstand nicht. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes war die Surkampstraße gesperrt.

