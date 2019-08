Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubüberfall in Buer - die Täter sind flüchtig

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 20.8.2019, haben vier bislang unbekannte Männer ein Ehepaar und einen zufällig anwesenden Bekannten in einem Haus an der Straße Am Markenwald überfallen. Die 63-jährige Frau öffnete gegen 15.25 Uhr die Haustür, nachdem sie durch den Türspion vermeintlich den Fahrer eines Paketdienstes erkannt hatte. Nach Öffnen der Tür wurde sie von dem "Lieferanten" sofort zu Boden gestoßen und von drei weiteren bislang unbekannten Männern gefesselt. Der 66-jährige Ehemann wurde geschlagen, der 70-jährige Bekannte ebenfalls gefesselt. Die Unbekannten flüchteten mit Schmuck und Bargeld aus dem Haus in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Telefonnummern 0209/365 -8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

