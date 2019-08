Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten ziehen Randalierer am Busbahnhof Buer Spuckmaske über

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte sind am Dienstagmittag, 20.08.2019, von einem 37-jährigen Mann beleidigt und bespuckt worden, nachdem dieser am Busbahnhof in Buer randaliert hatte. Von den Polizisten ließ sich der 37-Jährige gegen 15 Uhr nicht beruhigen, beschimpfte sie fortlaufend und widersetzte sich ihren Anweisungen. Auch die Spuckattacken rissen nicht ab, sodass die Polizeibeamten ihm einen Mundschutz anlegten. Zur Eigensicherung und um eine Selbstgefährdung des Mannes auszuschließen, der unter Alkoholeinfluss zu stehen schien, legten die Beamten ihm Handfesseln an und nahmen ihn in Gewahrsam. Weil der Gelsenkirchener vor Ort Kreislaufprobleme hatte, wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Mit diesem wurde der 37-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, in das er stationär aufgenommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Beamten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell