POL-ESW: Pressebericht vom 17.10.19

Verkehrsunfälle

Zwischen Röhrda und Langenhain kam es gestern Abend, um 18:55 Uhr, zum Zusammenstoß zweier Pkws mit den Außenspiegeln im Begegnungsverkehr. Beteiligt waren eine 51-Jährige aus Ifta und ein 41-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal. Beide schildern den Unfallhergang anders; der Sachschaden wird mit 1700 EUR angegeben.

Mit einem Waschbären kollidierte gestern Morgen ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried, der auf der B 249 in der Gemarkung von Meinhard-Frieda unterwegs war. Der Waschbär lief verletzt weiter; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Um 08:33 Uhr beabsichtigte gestern Morgen ein 44-Jähriger aus der Ukraine mit einem Lkw in der Bachstraße in Ellershausen zu wenden. Dabei fuhr er gegen einen Holzlattenzaun an dem ein Schaden von 250 EUR entstand.

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Am gestrigen Abend kam es gegen 21:10 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einem Eschweger Ortsteil. Dabei wurde ein 24-jähriger gegenüber seiner Lebensgefährtin handgreiflich, so dass sie Prellungen und eine blutende Wunde erlitt. Bei der Auseinandersetzung ging noch die Scheibe einer Tür zu Bruch, wodurch auch der alkoholisierte 24-Jährige eine Schnittverletzung erlitt. Es folgte ein Platzverweis, eine Wegweisungsverfügung und ein Annäherungsverbot wurde ausgesprochen.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Um 18:10 Uhr wurde am 16.10.19 ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard durch die Polizei auf der B 452 zwischen Eschwege und Reichensachsen angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss (Amphetamin) führte, so dass entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um Mitternacht befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Schönstedt die L 3251 von Gerstungen in Richtung Herleshausen, als ein Tier (Wild) die Straße überquerte. Dem Fahrer gelang es, dem Tier auszuweichen, er verlor dabei jedoch die Kontrolle über das Auto und prallte damit in die Leitplanken. Es entstand Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung

In der Büchnerstraße in Hessisch Lichtenau wurde zwischen dem 14.10.19, 16:00 Uhr und dem 16.10.19, 14:30 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses beschädigt. Neben der Verglasung (Riss) wurde auch das Fliegengitter beschädigt. Schaden: 150 EUR; Hinweise: 05602/93930.

Einbruch in Wohnhaus

In der Straße "Hinter dem Bornhof" in Großalmerode gelangten unbekannte Täter über ein Garagendach an ein Fenster eines Wohnhauses (Rohbau), das aufgehebelt wurde. Ob der Rohbau betreten wurde steht nicht fest, zumindest wurde nichts entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 15.10.19, 19:00 Uhr und dem 16.10.19, 12:00 Uhr. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Hinweise an die Polizei in Hess. Lichtenau, Telefon: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Am 16.10.19, zwischen 14:00 Uhr und 18:15 Uhr wurde ein weißer VW Kombi auf dem Parkplatz in der Steinstraße in Witzenhausen im Heckbereich angefahren, wodurch ein Schaden von ca. 250 EUR entstand. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise: 05542/93940.

Um 09:50 Uhr kam es gestern Morgen zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Steinstraße in Witzenhausen. Beim Ausparken beschädigte ein 53-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw einen geparkten VW Polo, wodurch ein Sachschaden von ca. 1400 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

