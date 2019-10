Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.10.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Eine Unfallflucht wird aus dem Schützengraben in Eschwege gemeldet. Um 17:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 53-jähriger Pkw-Fahrer den Schützengraben. Ein ihm entgegenkommender Kraftomnibus musste aufgrund eines parkenden Pkws ausweichen, wodurch der Bus teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet. Dadurch musste der 53-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen und beschädigte sich dabei das rechte Vorderrad am Randstein. Schaden: 200 EUR; Hinweise: 05651/9250.

Um 13:40 Uhr fuhr gestern Mittag ein 63-Jähriger aus Lengfeld mit seinem Pkw rückwärts vom Parkplatz des Bergwildparks in Germerode auf die Zufahrtsstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 49-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard, der mit einem Kleinkraftroller unterwegs war. Der 49-Jährige konnte noch ein Umfallen mit dem Roller vermeiden, verletzte sich dabei aber am Sprunggelenk Es entstand zudem geringer Sachschaden.

Sachbeschädigung

In der Lindenallee in Bad Sooden-Allendorf wurde die Verglasung einer Hauseingangstür des dortigen Feuerwehrgerätehauses durch einen Täter am 14.10.19 in den Nachmittagsstunden eingeschlagen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Ermittelt werden konnte zwischenzeitlich ein in Kaufungen gemeldeter 49-Jähriger Mann.

Handtaschen- und Portmoneediebstahl

Zwischen 09:15 Uhr und 09:30 Uhr wurde am gestrigen Morgen im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege einer 93-Jährigen Kundin aus Eschwege die Handtasche während des Einkaufes entwendet. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente und Schlüssel. Der Schaden wird mit 160 EUR angegeben.

Zwei Stunden später wurde eine 75-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf Opfer eines Trickdiebstahls. Von ihr unbemerkt wurde ihr im Kaufland-Markt in Eschwege das Portmonee "Louis Vuitton" mit ca. 100 EUR Bargeld und EC-Karte gestohlen. Schaden: ca. 450 EUR. Die Tat ereignete sich zwischen 11:30 Uhr und 12.00 Uhr. In keinem der beiden Fälle war ein Täterbeschreibung möglich.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Wohnhaus

Am 15.10.19 drangen unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus in Hessisch Lichtenau-Küchen ein. Zwischen 08:30 Uhr und 13:10 Uhr versuchten der oder die Täter mehrere Fenster- und die Balkontür aufzuhebeln, was aufgrund der hochwertigen Verriegelung nicht gelang. Letztendlich wurde eine Scheibe eingeschlagen, um auf diesem Weg das Haus zu betreten. Anschließend wurden die Räume offensichtlich nach Bargeld durchsucht; nach ersten Erkenntnissen aber nichts entwendet. Es bleibt ein Sachschaden von ca. 4000 EUR. Hinweise bitte an die Kripo unter Telefon: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Am 14.10.19, um 14:05 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen den Kreisverkehr "An der Bohlenbrücke/ B 80) und beabsichtigte die Ausfahrt in Richtung Gertenbach zu nutzen. Dabei übersah er eine 60-Jährige aus Witzenhausen, die zu Fuß mit ihrem Fahrrad den Fußgängerweg überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde die 60-Jährige leicht verletzt; der 75-Jährige gab an, durch die zu diesem Moment stark scheinende Sonne geblendet worden zu sein. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Um 12:30 Uhr befuhr gestern Mittag ein Hermes-Fahrzeug den Sommerweg in Witzenhausen-Dohrenbach und beschädigte dabei eine Grundstücksmauer. Die Fahrerin fuhr anschließend weiter, wurde aber später nochmals beim Abholen des Paketes von der Geschädigten angetroffen. Auf den Vorfall angesprochen, verweigerte sie ihre Personalien und entfernte sich mit den Worten, dass man ihr das erstmal beweisen müsse. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Sachbeschädigung

400 Euro Sachschaden entstanden durch Farbschmierereien am Heizblockwerk der Stadtwerke Witzenhausen in der Fährgasse in Witzenhausen. Dort wurden am 09./10.10.19 mehrere Graffiti mit schwarzer und roter Farbe auf die Fassade gesprüht. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell