Polizei Eschwege

POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall - Folgemeldung

Eschwege (ots)

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Pkw die L 3242 in Richtung B 27 (Albungen). In der kurvenreichen Strecke geriet der Pkw zu weit auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad kam. Dieses ging in Flammen auf und brannte in einem Graben vollständig aus. Aktuell ist die Landesstraße voll gesperrt.

