Polizei Eschwege

POL-ESW: Räuberischer Angriff auf Taxifahrer

Eschwege (ots)

Bereits am 12.10.19 ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein Überfall auf einen Taxifahrer in der Göttinger Straße in Sontra. Um 05:25 Uhr war ein 59-jähriger Taxifahrer auf der Rückfahrt nach einer Taxifahrt, als der Fahrer durch eine winkende Person am Fahrbahnrand zum Anhalten aufgefordert wurde. Nachdem der Taxifahrer angehalten hatte, näherten sich plötzlich drei weitere Männer und rissen gemeinsam mit der "winkenden Person" die Fahrertür sowie die vordere und hintere Tür der Beifahrerseite auf. Gemeinsam forderte man in gebrochenem Deutsch (osteuropäischer Akzent) die Herausgabe der Geldbörse. Mit den Worten "Geld her, sonst schlagen" drohte man verbal und zerrte zugleich an der Jacke des 59-Jährigen. Auf diese Weise erbeuteten die Täter die Geldtasche mit ca. 250 EUR und flüchteten dann zu Fuß in Richtung Schwimmbad Sontra. Beschreibung: 1. (winkender) Täter: ca. 20 Jahre alt, relativ schmächtige Figur, kurze Haare. Bekleidet mit dunkler Jacke, Jeanshose und dunkler Basecap. Die anderen drei Täter waren ca. 20 - 25 Jahre alt, wobei einer auffallend groß (über zwei Meter) und von der Figur her sehr breit gebaut ist. Alle waren dunkel gekleidet. Hinweise nimmt in die Kripo unter 05651/925-0 entgegen

