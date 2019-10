Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.10.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21:25 Uhr, ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner, als dieser auf der L 3241 zwischen Weidenhausen und Abterode unterwegs war. Das Tier verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Um 17:44 Uhr beschädigte gestern Nachmittag ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege ein Verkehrszeichen, als er in der Goldbachstraße in Eschwege in Höhe des Schwimmbades aufgrund der tiefstehenden Sonne geblendet wurde. Sachschaden: ca. 600 EUR.

Um 14:35 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Apolda die B 27 in Richtung Sontra. In der Gemarkung von Wehretal kam ihm ein Pkw entgegen, der zu weit links fuhr, so dass er den Pkw des 46-Jährigen streifte. Dadurch wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachschaden: 500 EUR.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 12.10.19, 13:30 Uhr und dem 14.10.19, 09:30 Uhr wurde in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege ein Glasvordach auf der Rückseite des Sparkassengebäudes beschädigt. Vermutlich wurde mittels eines Steinwurfs gegen eine Scheibe des Vordaches geworfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Morgen, um 07:15 Uhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra, der die K 26 zwischen Sontra und Mitterode befuhr. Das Tier lief verletzt davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 11:30 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Neu-Eichenberg vom Parkplatz des Bahnhofes in Neu-Eichenberg rückwärts auszuparken. Dabei übersah er den dahinter geparkten Pkw. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

