Polizei Eschwege

POL-ESW: scherer Verkehrsunfall - Motorradfahrer verstorben

Eschwege (ots)

Zur Unfallzeit, um kurz vor 12:00 Uhr heute Mittag, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Schimberg die L 3242 in Richtung Albungen. In einer Kurve geriet er mit dem Pkw zu weit über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorrad, das durch den Aufprall in den Graben geschleudert wurde und dort ausbrannte. Der Motorradfahrer, ein 60-Jähriger aus Nörten-Hardenberg, erlitt lebensgefährliche Verletzungen an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Unfallverursacher verlief negativ. Durch die Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Gutachter beauftragt. Die Vollsperrung der Landesstraße zwischen Frankershausen und der Einmündung B 27 wurde um 16:50 Uhr nach Beendigung der gutachterlichen Tätigkeiten und Reinigung der Unfallstelle aufgehoben. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

