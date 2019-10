Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw, Uhren und Bargeld gestohlen

53902 Bad Münstereifel (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag (18.10.2019, 16 Uhr) bis Samstag (7.40 Uhr) mittels Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Gebäude in der Straße Otterbach. Dort öffneten sie diverse Türen. Die Einbrecher suchten diverse Räume auf. Sie fanden einen Safe, der mittels einer aufgefundenen Flex aufgeschnitten wurde. Aus dem Safe wurden diverse Autoschlüssel mit den dazugehörigen Papieren entwendet. Mit einem der im Safe befindlichen Autoschlüssel wurde ein Mercedes S65 AMG entwendet. Auch hochwertige Uhren nahmen die Einbrecher mit. Aus einer Kasse wurde eine Geldsumme im unteren dreistelligen Euro-Bereich gestohlen. Aufgefundene Spuren wurden gesichert. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden liegt im oberen fünfstelligen Euro-Bereich.

