Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Holzunterstand fing Feuer

53937 Schleiden-Dreiborn (ots)

Ein an einer Garage angebauter Holzunterstand gefüllt mit Brennholz geriet am Sonntag (15.45 Uhr) in der Burgstraße aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf das Dach der Garage über. Eine Selbstentzündung sowie ein technischer Defekt sind unwahrscheinlich, sodass derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden muss. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

