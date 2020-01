Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebe gehen in Haft

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Zeugen haben am Dienstagabend, 07.01.2020, vier Männer beobachtet, die sich an einem Bielefelder Baumarkt in Nähe der Gütersloher Straße auffällig verhalten haben. Die beiden hauptberuflichen Ladendetektive beobachteten das Quartett bei einem Ladendiebstahl und riefen die Polizei.

Zwei Bielefelder beabsichtigten gegen 18:00 Uhr, in einem Baumarkt an der Kreuzung Gütersloher Straße und Südring einzukaufen. Aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen als Ladendetektive wurden sie auf insgesamt vier Männer aufmerksam.

Die beiden Zeugen erkannten, wie die verdächtigen Männer mehrmals den Baumarkt betraten und zu einem in der Nähe geparkten Pkw gingen. In dem Auto deponierten sie eine prall gefüllte Einkaufstasche. Während ihrer Beobachtungen nahmen sie Kontakt zu der Einsatzleitstelle der Polizei auf und gaben ihre Beobachtungen weiter.

Streifenbeamte nahmen einen 32-jährigen, zwei 36-jährige und einen 42-jährigen, georgischen Staatsangehörigen fest. In dem abgestellten Ford Fiesta entdeckten die Beamten eine Schleifmaschine, einen Akkubohrer mit Bohraufsätzen und diverse Zigarettenschachteln. Die gesamte Beute stammte aus dem Baumarkt und wurde an Mitarbeiter ausgehändigt.

Alle vier Männer waren bereits wegen unterschiedlicher Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten und besitzen keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik. Ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld ordnete am Mittwochmachmittag die Inhaftierung der Männer bis ihrer Hauptverhandlung an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell